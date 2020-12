Motoqueiro de 18 anos sofre acidente de trânsito na Transamazônica 

Segundo o Corpo de Bombeiros, em Altamira, na região sudoeste do Pará, o acidente com Henrique Aguiar, de 18 anos de idade, foi por volta das 04h30 de sexta-feira (11), no perímetro urbano da Transamazônica próximo ao local conhecido, popularmente, como Cerâmica.

A equipe do resgate da corporação militar dirigiu-se para o local, de imediato, e socorreu a vítima. Os bombeiros encontram o jovem estirado no meio da Transamazônica. Ele estava consciente no entanto desorientado e, segundo os bombeiros, ''com sinais evidentes de ter ingestão de bebida alcoólica'', disseram os militares.

O rapaz sofreu escoriações pelo corpo e recebeu os primeiros atendimentos no meio da via, após, o resgate o levou para a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA 24 Horas). Até o fechamento deste material, não havia maiores informações sobre o estado de saúde de Henrique Aguiar.