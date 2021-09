Motociclista tenta desviar de buraco e morre em grave acidente na PA-150

Um motociclista morreu em um grave acidente de trânsito registrado no último domingo (5), na rodovia Paulo Fonteles (PA-150), entre os municípios de Moju e Tailândia, nordeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Iranildo de Souza Cunha, de 40 anos, teria tentado desviar de um buraco quando acabou colidindo com um carro particular.

A PM informou que o buraco está localizado no quilômetro 13 da rodovia, nas proximidades da comunidade de Ateuazinho. Após fazer o desvio, o condutor da motocicleta teria entrado na contramão, momento em que colidiu frontalmente com o veículo maior. A batida foi tão forte que o homem teve parte do braço arrancado.

A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para um hospital de Moju, mas morreu antes de chegar no local. Iranildo, que era mais conhecido pelo apelido "Morango", era morador do bairro Água Boa, no distrito de Outeiro, em Belém.

Ainda segundo a PM, o motorista do carro ficou no local do acidente e em seguida foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Moju, para realização dos procedimentos cabíveis.