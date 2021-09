Motociclista tem braço esmagado em acidente com caminhão

Um grave acidente entre uma motocicleta e um caminhão madeireiro deixou o condutor do primeiro veículo, que não teve identidade divulgada, com o braço esmagado, na manhã da última terça-feira (7), na esquina das ruas Goiás e Brasília, no bairro Getat, em Tucuruí, no sudeste do Pará.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel e Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional de Tucuruí (HRT), onde passou por cirurgia e segue internado. O estado de saúde do paciente não foi divulgado. As causas do acidente estão sendo apuradas pela Companhia de Trânsito de Tucuruí (CTTUC).

No local do acidente, havia uma concentração de pessoas, que estavam fazendo manifestação alusiva ao Sete de Setembro, como ocorreu em boa parte do país. Ainda não se sabe, porém, se a vítima fazia parte da manifestação.

O motorista do caminhão foi identificado como Wellington Silva Brito. Ele foi conduzido e apresentado na 15ª Seccional de Tucuruí, onde prestou esclarecimento à autoridade policial de plantão sobre o fato. Com informações do site Zé Dudu.