Motociclista morre na véspera de Natal em Parauapebas

O motociclista Demontie Correia do Nascimento, 49 anos, morreu na madrugada de domingo (24), em Parauapebas, no sudeste paraense. Ele foi vítima de um acidente de trânsito, sendo supostamente atingido por um grupo de motoqueiros.

Os detalhes sobre o acidente ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil, mas o que se sabe até agora é que Demontie trafegava em sua motocicleta, indo no sentido do bairro Nova Carajás, quando o grupo de motoqueiros – que seguia na contra mão – colidiu com ele, como divulgou o site Correio de Carajás.

Ainda conforme o Correio, os motoqueiros chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a vítima, mas não permaneceram no local do acidente. Os socorristas constataram que Demontie já estava morto. A Polícia Científica analisou e removeu o cadáver do motociclista.

Fiscalização

Denis Assunção, secretário de Segurança Institucional de Parauapebas, informou à reportagem que uma operação foi realizada na cidade e vários veículos irregulares já foram apreendidos. Alguns com documentos atrasados e outros até com registro de roubo. De acordo com o secretário, algumas motocicletas pertencem a integrantes de grupos de motoqueiros, que as utilizam para diversas finalidades.

“Tem alguns [motoqueiros] que acabam criando mal estar para a sociedade. Eles não utilizam esse espaço apenas para diversão. Eles ficam dando voltas na cidade, criando distúrbios com poluição sonora, o que acaba tirando o sono da população”, avaliou Assunção.