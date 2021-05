Motociclista morre em acidente na ponte sobre o Rio Tocantins, em Marabá

O motociclista e ex-jogador de futebol Emivaldo de Sousa Silva, mais conhecido como "Seu Pin", de 46 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (19), em um acidente na ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, em Marabá, sudeste do Pará. Este é o segundo acidente grave que ocorre no mesmo local em um intervalo de três dias. No último domingo (16), dois jovens morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas após o carro em que estavam capotar e cair em uma ribanceira, às margens da ponte.

LEIA MAIS:

- Acidente grave deixa dois jovens mortos e outras quatro pessoas feridas, em Marabá

O acidente aconteceu por volta das 10h30. Segundo informações de testemunhas, o motociclista teria tentado desviar de um tachão reflexivo na ponte, e acabou caindo. A cabeça da vítima foi a parte afetada. Por conta de uma hemorragia, não houve tempo para socorro, e Emivaldo morreu no local. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionada para fazer a perícia e a remoção.

Nesta foto, datada da década de 1990, 'Seu Pin' está agachado com a mão na bola (Arquivo Pessoal)

Durante horas, o corpo do motociclista ficou jogado às margens da ponte, coberto com um lençol, aguardando a remoção. A moto não apresentava muitas avarias, isso indica que o piloto recebeu a maior parte do impacto, o que foi determinante para a morte no local. Ele se deslocava do Núcleo São Félix para o Núcleo Nova Marabá.

Segundo acidente em três dias

Na madrugada do último domingo (16), outro grave acidente foi registrado na ponte rodoviária sobre o Rio Tocantins. Dois jovens, identificados como José Jesus dos Santos Júnior, de 20 anos, e Lorena Conceição Trindade, morreram no local. Outros quatro passageiros foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Marabá.

Testemunhas disseram às autoridades que as seis pessoas vinham no carro do núcleo São Félix e estavam indo para o centro do núcleo Nova Marabá, quando o motorista perdeu o controle do veículo na rotatória, que bateu na barreira de proteção e caiu em uma ribanceira, às margens da ponte. Com a colisão, José e Lorena foram arremessados para fora do veículo, e não resistiram aos ferimentos.