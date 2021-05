Acidente grave deixa dois jovens mortos e outras quatro pessoas feridas, em Marabá

Um grave acidente deixou duas pessoas mortas e outras quatro feridas na rotatória de acesso à ponte rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, em Marabá, sudeste paraense, na madrugada deste domingo (16). As vítimas fatais são José Jesus dos Santos Júnior, de 20 anos, e Lorena Conceição Trindade. Os outros quatro passageiros foram socorridos e encaminhados para o Hospital Municipal de Marabá. Ainda não há informações sobre o atual estado de sáude deles.

Testemunhas disseram às autoridades que as seis pessoas vinham no carro do núcleo São Félix e estavam indo para o centro do núcleo Nova Marabá, quando o motorista perdeu o controle do veículo na rotatória, que bateu na barreira de proteção e caiu em uma ribanceira, às margens da ponte.

Carro ficou de cabeça para baixo após cair em ribanceira (Reprodução)

Com a colisão, José e Lorena foram arremessados para fora do veículo. Eles morreram na hora. Já os outros quatro ocupantes do carro foram socorridos por ambulâncias e levados para o hospital municipal. Não há maiores informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram no resgate das vítimas e na organização do trânsito após o acidente. O tráfego na área da rotatória ainda requer cuidados pelos condutores, já que a barreira de proteção ainda está quebrada.