Motociclista morre em acidente na BR-230 em Novo Repartimento

Paulo de Souza Luz Filho morreu na tarde de quinta-feira (3), em Novo Repartimento, no sudeste paraense, em um grave acidente de trânsito. Segundo testemunhas, o motociclista colidiu contra uma caminhonete estacionada no acostamento da rodovia federal BR-230, a Transamazônica.

De acordo com a Polícia Civil, responsável pela investigação, Paulo trafegava em uma motocicleta modelo Bros e colidiu com o veículo estacionado próximo à ponte sobre o igarapé Butica. Moradores relataram que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu minutos após a colisão.

No momento da chegada da equipe de investigadores, o motorista da caminhonete não estava presente no local, mas já foi identificado. A Delegacia de Novo Repartimento solicitou a remoção do corpo à Polícia Científica do Pará. A perícia foi realizada tanto no local quanto no corpo da vítima para esclarecer as circunstâncias do acidente.

As investigações continuam para determinar a dinâmica do ocorrido e eventuais responsabilidades.