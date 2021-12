Motociclista morre em acidente envolvendo caminhão na BR-158, no sul do Pará 

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente envolvendo a moto que pilotava e um caminhão. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (11), na BR-158, no município de Santana do Araguaia, sul do Pará. Com informações do site Zé Dudu.

A BR-158 é uma rodovia federal que atravessa o País de norte a sul, tendo início no município de Redenção, no sudeste do Pará, passando pelos estados do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, terminando no município de Santana do Livramento, já próximo da Fronteira Brasil-Uruguai.

Segundo a 30ª Companhia Independente de Polícia Militar (30ª CIPM) de Santana do Araguaia, assim que a corporação foi informada do acidente, uma guarnição seguiu para o local. Os policiais encontraram o motociclista já sem vida, com a perna esquerda arrancada pela violência do acidente.

O motorista do caminhão envolvido na tragédia não foi localizado, mas populares teriam anotado a placa do veículo e informado o seu nome. De acordo com a Polícia Militar, cuja equipe atendeu a ocorrência, fez o isolamento da área e acionou a Polícia Civil, houve o serviço de perícia no local e as investigações foram iniciadas para tentar localizar o motorista do caminhão.