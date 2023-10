Motociclista morre em acidente envolvendo caminhão basculante em Parauapebas

O motociclista Bismarques Paz da Silva morreu, na manhã desta segunda-feira (9), em um acidente de trânsito registrado na esquina das avenidas Dos Ipês e D, no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste do Pará. Um caminhão basculante, dirigido por Tiago de Paula Ferreira, foi o outro veículo envolvido no acidente. Até o momento, há duas versões do fato, mas as autoridades não confirmaram qual delas é a verdadeira. Com informações do Zé Dudu.

Uns dizem que os dois veículos estavam parados no cruzamento esperando o sinal abrir. A moto, porém, estava ao lado direito do caminhão, considerado o ponto cego do condutor do veículo pesado. Quando o semáforo ficou verde, Tiago Ferreira dobrou à direita, batendo em cheio na moto.

Outras pessoas confirmam que Bismarques estava à direita do basculante e iria seguir em frente. Mas quando o sinal abriu, sem dar a seta, Tiago teria feito a conversão, causando a morte do motociclista.

O motorista do basculante foi conduzido, pela Polícia Militar, à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para as formalidades legais. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.