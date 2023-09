Caminhão com carga de alho tomba matando o condutor na Bahia

Um caminhão que transportava carga de alho tombou no KM 326 da rodovia BA-026, no município de Contendas do Sincorá, na Bahia, causando a morte do condutor do veículo, José Glemysson Silva, de 29 anos. O acidente ocorreu no último domingo (24).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão envolvido no acidente é um Mercedes Benz Atego 2426, registrado no estado do Ceará. De acordo com relatos, a vítima ficou presa às ferragens após o acidente, o que dificultou o resgate e ocasionou o óbito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, mas encontrou José já sem sinais vitais. Com o tombamento do veículo, a carga de alho ficou espalhada pela rodovia. Não houve registro de furto do carregamento.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)