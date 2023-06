Caminhão tanque carregado de combustível tomba e explode na Serra de Petrópolis; motorista morreu

Um caminhão tanque tombou e explodiu na subida da Serra de Petrópolis, na Região Serrana do RJ, na madrugada desta quinta-feira (8). Após o acidente, o veículo - modelo bitrem carregado de combustível - pegou fogo. O motorista morreu e ainda não há confirmação de feridos. Imagens da TV Globo mostram que mais quatro carros ficaram destruídos. O acidente foi registrado no Km 96, no sentido Juiz de Fora, em trecho munido de radar e velocidade limitada a 50 km/h.

Equipes do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (Gopp) do Corpo de Bombeiros foram mobilizados no combate ao incêndio.

Por causa do grave acidente, a subida para Petrópolis foi interditada a partir da praça do pedágio de Duque de Caxias e um engarrafamento de pelo menos 8 km se formou. Além disso, óleo se espalhou pela pista, atingindo parte da vegetação. Motoristas estão sendo aconselhados a pegar rotas alternativas - como seguir pela antiga Rio-Magé, em Raiz da Serra, até acessar Petrópolis, e em seguida voltar para a BR 040.