Caminhão carregado com mais de 1 tonelada de maconha tomba em frente a Batalhão da PM; vídeo

Um caminhão que estava carregado com maconha escondida em meio a carga de grama tombou em frente a um batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. O caso ocorreu na noite deste domingo (25), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (JK), em Juiz de Fora. O veículo levada mais de uma tonelada de droga. Ao todo, foram apreendidas 1.080 barras de maconha, cada uma com cerca de 1 kg. As barras de maconha ficaram espalhadas pela Avenida JK após o tombamento.

De acordo com os policiais militares, uma viatura já estava acompanhando o caminhão desde o distrito de Penido, devido uma atitude suspeita. O motorista perdeu o controle do veículo ao se deparar com um cerco em frente ao batalhão e tombou na pista.

Após o acidente, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital com ferimentos leves. Em seguida, o condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele tem 43 anos. O veículo foi removido por um guincho.