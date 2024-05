​Motociclista morre em acidente envolvendo cachorro na Mário Covas

Um motociclista ainda não identificado morreu na noite desta quinta-feira (30), no cruzamento da rodovia Mário Covas com a avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, em Belém. As primeiras informações repassadas por testemunhas são de que a vítima bateu em um cachorro, se desequilibrou e caiu de cabeça no canteiro central.

A dinâmica exata do acidente ainda é desconhecida. De acordo com testemunhas, o serviço de urgência foi acionado, mas o motociclista já estava morto. A Polícia Científica do Pará realizou a análise e remoção do corpo.