Motorista de ônibus morre ao colidir com caminhão em Ulianópolis

​Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Antônio Marques Vieira Rodrigues, motorista de uma empresa de ônibus no Pará. O caso foi registrado na quarta-feira (29), em Ulianópolis, sudeste do estado. De acordo com informações preliminares da polícia, o acidente ocorreu quando o ônibus da Pagrisa, que transportava funcionários da empresa, colidiu com um caminhão, próximo ao quilômetro 8, na estrada Cauaxi.

A estrada, que não possui pavimentação e apresenta intenso fluxo de veículos, estava coberta por uma alta quantidade de poeira, o que comprometia a visibilidade dos motoristas, segundo testemunhas. De acordo com ​informações dessas testemunhas repassadas à polícia, o caminhão estava carregado de toras de madeira e trafegava em baixa velocidade, no momento d​a colisão.

Após o impacto, o motorista do caminhão não parou e prosseguiu viagem. A Polícia Civil, que esteve no local do acidente, iniciou diligências e localizou o veículo em uma serraria na cidade.

O corpo da vítima foi analisado e removido pela Polícia Científica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Ulianópolis, que busca esclarecer todos os detalhes do acidente e as circunstâncias que levaram à morte de Antônio.