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Polícia

Motociclista morre em acidente após passar por buraco na pista da BR-163, em Santarém

De acordo com informações iniciais, o acidente foi registrado nas proximidades da entrada da comunidade Granja, perto da comunidade Tabocal

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a vítima do sinistro de trânsito. (Foto: Reprodução | O Impacto)

Um motociclista identificado como Arlisson Oliveira Tavares, de 32 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na BR-163, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima teria perdido o controle da motocicleta que trafegava ao passar por um buraco na pista, no fim da noite de domingo (19). O homem caiu e teve graves lesões pelo corpo.

De acordo com informações iniciais, o acidente foi registrado nas proximidades da entrada da comunidade Granja, perto da comunidade Tabocal. O motociclista seguia pela rodovia quando não teria percebido o buraco na via e se desequilibrou na moto. A vítima estava sozinha no veículo no momento do ocorrido.

Com a queda, Arlisson sofreu ferimentos graves na região da cabeça. Outros motoristas que passavam pelo local tentaram ajudar a vítima e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, Arlisson foi encaminhado ao Hospital Municipal de Santarém. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Testemunhas relataram que a vítima morava na comunidade Tabocal, localizada às margens da BR-163, e provavelmente estava retornando para casa quando tudo ocorreu.

Em nota, a Polícia Civil informaou que o caso foi registrado como morte acidental na Seccional de Santarém. "A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no hospital. Perícias foram solicitadas", declarou.

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