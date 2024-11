Motociclista morre e mulher fica ferida ao serem atingidos por carro de passeio em Santarém

Um motociclista identificado como Markinei Batista Meireles morreu após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (8/11), em Santarém, oeste do Pará. A namorada dele, que estava na garupa da moto, foi socorrida com vida. Conforme as informações iniciais, as vítimas trafegavam pela Avenida Borges Leal, esquina com a 7 de setembro, no bairro Aparecida, quando foram atingidas por um carro de passeio.

Conforme as informações policiais, o acidente ocorreu por volta de 5h15. O casal estaria chegando do município de Monte Alegre quando tudo ocorreu. Testemunhas relataram que as vítimas estariam sem capacete no momento do acidente. Após a colisão, o condutor do veículo teria fugido do local sem prestar socorro às vítimas. As pessoas que passavam pelo local, próximo a um posto de combustíveis, ajudaram no socorro e chamaram uma ambulância.

Os socorristas constataram o óbito de Markinei. A namorada dele, ainda não identificada, foi levada para o Hospital Municipal de Santarém (HMS), onde foi internada em estado grave. A Polícia Científica foi acionada para realizar a pericia no local e fazer a remoção do corpo da vítima do local. Na pista ficaram várias partes de peças da motocicleta usada pelas vítimas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Seccional de Santarém apura o homicídio culposo no trânsito. "A vítima foi identificada como Marknei Batista Meireles. O condutor do veículo não prestou socorro e fugiu do local. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", diz a PC.