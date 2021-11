Motociclista morre após ser 'fechado' na BR-316, em Ananindeua

O professor de música Samuel Silva Bezerra, de 38 anos, morreu em um acidente de trânsito no final da manhã desta segunda-feira (15), no bairro da Guanabara, em Ananindeua. A vítima trafegava pela rodovia BR-316, quando, segundo testemunhas, foi fechada por um outro veículo, perdeu o controle e atingiu outros dois carros. O acidente ocorreu no sentido Ananindeua-Belém, na faixa de retorno em frente ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

No local, alguns indícios da forte batida podiam ser percebidos pelo posicionamento da vítima e da motocicleta, que foi arremessada a alguns metros de distância de onde o corpo caiu. Samuel usava capacete, mas o item de segurança não foi o suficente para evitar o fim trágico da vítima. Ao que tudo indica, o motociclista quebrou o pescoço com o impacto da colisão.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta de 11h40 da manhã via Centro Integrado de Operações (Ciop) para atender a ocorrência. Segundo o tenente Valdeir, testemunhas relataram que um veículo foi o causador do acidente. "O relato que recebemos é que ele seguia pela BR, quando foi fechado por um outro veículo. Foi nesse momento que ele perdeu o controle, atingiu o carro branco e outro carro cinza. O motorista que causou o acidente fugiu", detalhou.

Muito abalados, familiares do motociclista acompanharam o trabalho dos peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). Aos prantos, a viúva e uma das irmãs de Samuel se abraçavam e tentavam se consolar em meio à tragédia.

O condutor do carro branco, modelo Ford Ka, ficou no local e foi conduzido pela PM até a delegacia para prestar esclarecimentos. Ele não seria responsabilizado. As investigações sobre o caso deverão ser conduzidas pela Polícia Civil.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou o óbito. Policiais militares e agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) seguiram ao local para resguardar a cena do crime.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Acidente moto e carro na Br-316 Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal

