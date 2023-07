Motociclista morre após ser atropelado na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, neste sábado

Um motociclista morreu após ser atropelado por um motorista na manhã deste sábado (1º), na rodovia Mário Covas, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 6h, quando um veículo em alta velocidade teria atropelado um motociclista, sem prestar socorro. A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Pará (PCPA).

Ainda de acordo com as testemunhas, pessoas que passavam pelo local, sensibilizadas, teriam retirado o corpo da via e colocado na calçada, e depois comunicado às autoridades sobre o fato.

A Polícia Civil informou por meio de nota que “recebeu informações sobre um acidente de trânsito com vítima na rodovia Mário Covas e que investigações serão feitas para identificar o motorista do veículo que saiu do local sem prestar socorro à vítima”.

A reportagem também solicitou informações à Polícia Militar do Pará (PMPA) e aguarda retorno.