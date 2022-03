Motociclista morre após ser atingido por ônibus em estrada do Pará

​O motociclista Eduardo Miranda da Silva, de 28 anos, morreu após se envolver em um acidente na Comunidade Aparecida, próximo do município de Placas, no sudoeste paraense, no final da tarde desta terça-feira (29). As informações são dos sites Debate Carajás e Plantão 24h.

De acordo com informações repassadas por populares no local do acidente, Eduardo Silva trafegava na estrada, quando acabou caindo da motocicleta devido à pista estar bastante escorregadia. Nesse momento, um ônibus pertencente a uma empresa privada, que seguia logo atrás do motociclista, não conseguiu frear e atropelou a vítima, que teve seus membros arrancados do corpo e espalhados na pista.

Em seguida, o motorista do coletivo fugiu do local. Mas um representante da empresa dona do ônibus se dirigiu à delegacia de Polícia Civil de Placas, levando o veículo envolvido no acidente para colaborar com as investigações.

O corpo de Eduardo Silva foi removido da pista pela equipe da funerária. Já a moto da vítima, o capacete, e os documentos foram levados para a delegacia de Placas.