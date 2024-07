Motociclista morre após ser atingido por caminhonete na BR-316, em Castanhal

Um homem identificado apenas como Yure José morreu atropelado na noite da última quarta-feira (3) em Castanhal, no nordeste paraense. A vítima, que estava trafegando em uma motocicleta pela rodovia BR-316, em um trecho do bairro Santa Catarina, foi atingida por uma caminhonete. O condutor do veículo, que fugiu após o acidente, não foi identificado até o momento. O caso ocorreu por volta das 21h.

Informações preliminares apontam que a vítima era funcionário de uma distribuidora em Castanhal. Ele seria natural da cidade de Magalhães Barata, também no nordeste do Pará. No entanto, essa versão não foi detalhada até o momento. Até então, não há maiores informações sobre as circunstâncias do acidente.

Pelas redes sociais, circulam imagens da vítima, que ficou caída no chão, momentos após a batida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.