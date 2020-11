Motociclista morre após colisão com viatura da PM na rodovia Transamazônica, em Uruará

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e uma motocicleta resultou na morte de José da Silva Santos na manhã desta sexta-feira (6). O acidente ocorreu por volta das 7h, na Rodovia Transamazônica (BR-230), em Uruará, no sudoeste paraense. A vítima seguia para o trabalho e transitava no sentido oposto ao do veículo oficial quando foi atingida. De acordo com testemunhas, o impacto foi tanto que José Santos foi arremessado a vários metros de distância.

A viatura faria parte de um comboio de viaturas que seguia pela Transamazônica em direção a cidade de Uruará. Os policiais militares envolvidos no acidente não foram identificados.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda posicionamento.