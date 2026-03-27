Motociclista morre após colisão com carreta na Alça Viária

Um acidente fatal foi registrado na manhã desta sexta-feira (27), no quilômetro 7 da Alça Viária (PA-483), trecho que faz parte do município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. A colisão envolveu uma motocicleta e uma carreta que transportava botijões de gás. O motociclista, identificado até o momento como ‘Chaves’, morreu na hora.

De acordo com a concessionária responsável pela via, a Rota do Pará, o atendimento à ocorrência foi realizado após acionamento da Polícia Rodoviária Estadual. “As equipes da Rota do Pará atuaram de imediato no envio de ambulância, na sinalização da via e na remoção dos veículos da pista. Foi registrada uma vítima fatal. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes”, comunicou.

Informações de testemunhas apontam que o acidente aconteceu por volta das 5h, em um trecho com pouca iluminação, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Estadual. No entanto, as circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o caminhão fora da pista, em uma área de mata às margens da rodovia, enquanto a motocicleta permaneceu sobre a via, próxima ao corpo da vítima. Motoristas que passavam pelo local chegaram a parar para prestar ajuda, mas o motociclista já estava sem vida.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes. A concessionária reforçou a importância de atenção redobrada e respeito à sinalização para garantir a segurança no trânsito nas rodovias estaduais.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informou que o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), atendeu a ocorrência envolvendo uma motocicleta e um caminhão. "O motorista do caminhão foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. Já o motociclista, ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Científica foi acionada para a remoção do corpo e realização de perícia. A via foi liberada após os procedimentos necessários", detalhou.