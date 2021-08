Motociclista morre após colidir com traseira de carreta que estava parada na rodovia PA-150

Um motociclista identificado como Luís Gonzaga morreu em um grave acidente registrado na manhã de quarta-feira (18), no município de Tailândia, nordeste do Pará. De acordo com informações da polícia, a vítima teria colidido com a traseira de uma carreta que estava parada na rodovia PA-150 após sofrer uma pane. As informações foram divulgadas pelo Portal Tailândia.

O acidente aconteceu próximo ao distrito Palmares, por volta das 5h30 da manhã. O motorista da carreta disse às autoridades que o veículo estava parado após apresentar um problema mecânico. Ele afirmou que fez toda a sinalização na pista e seguiu para Tailândia, na tentativa de encontrar um mecânico.

A versão, no entanto, é contestada por familiares da vítima. Segundo eles, não havia sinalização na rodovia, e por isso Luís acabou colidindo com o veículo. A carreta foi apreendida e a motocicleta da vítima foi encaminhada para a delegacia da cidade, para os procedimentos legais.