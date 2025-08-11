Motociclista morre após colidir com meio-fio e ser atropelada por carro em Santarém

Adriana Sousa Waughan morreu em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (11/8), na avenida Mendonça Furtado com Agripina de Matos, no bairro Caranazal, em Santarém, região oeste do Pará. Ela conduzia uma motocicleta quando colidiu com o meio-fio e, depois, um carro a atropelou enquanto estava no chão.

Segundo o portal O Impacto, o sinistro ocorreu no momento em que a vítima saía de um shopping. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada para prestar socorro, mas apenas constatou a morte da motociclista. Adriana Sousa trabalhava como serviços gerais no shopping e havia comprado o veículo recentemente.

Uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo registrou o caso. Pelas imagens, é possível ver o momento em que Adriana bate contra o meio-fio e quando o carro que passou por cima dela para alguns metros à frente.

Ainda conforme o portal O Impacto, o condutor fugiu sem prestar socorro. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) esteve no local, isolando a área do acidente e controlando o fluxo de veículos no perímetro. A Polícia Científica foi acionada para a remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.