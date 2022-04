Motociclista morre após colidir com árvore no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas

Um acidente ainda em circunstâncias desconhecidas causou a morte de uma pessoa na madrugada da última segunda-feira (4), no município de Parauapebas, sudeste do Pará. A Polícia Militar informou que a vítima, identificada como Rafael Santos Carvalho, de 33 anos, estava conduzindo a motocicleta que colidiu contra uma árvore, no bairro Cidade Jardim. Erick Andrey Pereira de Oliveira estava na garupa do veículo e sofreu apenas escoriações leves.

Segundo informações do portal Debate Carajás, a polícia relatou que o acidente aconteceu por volta das 2h, quando a dupla passava pela avenida C, no perímetro entre a rodovia PA-160 e a avenida E. O motorista da moto, uma CB 250F Twister CBS, perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu e o motivo da colisão. Com a força do impacto, o corpo de Rafael foi arremessado a uma distância de cerca de 15 metros.

Ainda de acordo com a polícia, Erick Andrey, que estava na garupa, sofreu apenas escoriações leves pelo corpo. Populares que testemunharam o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância ao local. Os médicos ainda tentaram reanimar Rafael, mas ele não resistiu.

Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) esteve no local e fez a remoção do corpo paara o Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por exames necroscópicos e, em seguida, será liberado para a família realizar o sepultamento.