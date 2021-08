Motociclista morre ao tentar fazer ultrapassagem na BR-155

O motociclista Thiago Silva Silva morreu, na tarde da última segunda-feira (9), ao bater na traseira de um caminhão à altura do Km 70 da BR-155, na região conhecida como “Três Pontes”, município de Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará.

De acordo com relatos de testemunhas, Thiago teria se atrapalhado ao tentar fazer uma ultrapassagem e acabou batendo no veículo que vinha à frente. Com o impacto da batida ele acabou lançado para debaixo do caminhão. Testemunhas relataram que, pela violência do choque, o motociclista não teria resistido aos ferimentos e morrido no local, informação que não foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de Eldorado dos Carajás. Como não havia documentos com ele, a identificação só foi possível porque o caso foi compartilhado nas redes sociais e chegou ao conhecimento da família de Thiago, que tão logo soube do fato se dirigiu à unidade hospitalar para fazer o reconhecimento do corpo.

Populares também contaram que o motociclista levava um carona na garupa, que teve apenas escoriações. A identificação e o estado de saúde do sobrevivente não foram divulgados.