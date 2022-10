Motociclista morre ao despencar de ponte na zona rural de Pacajá

Um motociclista não identificado morreu na manhã desta terça-feira (4), na área rural de Pacajá, município do sudoeste do Pará. Testemunhas relataram que o condutor da moto despencou de uma ponte estreita e não resistiu à queda. As informações do site Confirma Notícia.

VEJA MAIS

Um morador das proximidades onde o acidente aconteceu gravou um vídeo momentos após o acidente. As imagens mostram o corpo do motociclista ao lado do veículo. As circunstâncias da queda ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

Familiares da vítima compareceram à delegacia para prestar depoimento. Por meio dos registros que foram feitos, é possível ver que o homem trajava um uniforme, mas, não se sabe se ele estava a caminho do trabalho.

A ponte passa por sobre um córrego, mas, no momento do acidente, ele estaria seco. Por conta disso, o motociclista acabou caindo sobre pedras e batido com a cabeça.