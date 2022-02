Motociclista morre ao colidir frontalmente contra caminhonete na BR-422, a Transcametá

​Um motociclista identificado como Romário Freitas, de idade desconhecida, morreu no início da tarde desta terça-feira (1º), após colidir frontalmente com uma caminhonete no quilômetro 09 da BR-422, a Transcametá, próximo do município de Tucuruí, no sudeste do Pará.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser deslocada para o local do acidente, mas somente pôde constatar a morte do homem. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e fez a remoção do cadáver. Por conta do acidente, o trânsito ficou interditado por aproximadamente 1h.

Não foram divulgadas informações quanto às circunstâncias da colisão. Imagens compartilhadas em grupos de Whatsapp mostram a frente da caminhonete bastante destruída. Ao lado, aparece o corpo de Romário com inúmeras fraturas. Também é possível verificar a perda total da motocicleta dele. Aparentemente, o rapaz não fazia uso do capacete no momento do acidente.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí, responsável pelas investigações. O motorista da caminhonete permaneceu no local do acidente. Ele passa bem.​