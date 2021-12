Motociclista morre ao bater em poste de luz depois de sair para beber

O lanterneiro Danilo Matos Lobato, de 21 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (10) após colidir com um poste de energia elétrica em Parauapebas, no sudeste paraense. Segundo o relato policial, ele estaria pilotando uma motocicleta em alta velocidade, quando perdeu o controle do veículo e se chocou contra um poste de luz, no bairro Nova Carajás. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo um amigo da vítima, Yuri Viana Santos, de 23 anos, a vítima ingeriu bebidas alcoólicas antes do acidente. Ele conta que os dois foram beber na casa de um terceiro amigo, por volta das 20h desta quinta-feira (9). Em determinado momento, Danilo e Yuri, saíram do local, em direção à casa de Yuri.

Os amigos teriam chegado a beber um pouco mais e por volta de 1h da madrugada, Danilo foi embora da casa de Yuri. A notícia da tragédia veio apenas 20 minutos depois que o jovem saiu.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para preservar a cena do sinistro e fazer a remoção do corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.