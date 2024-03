Motociclista morre ao colidir com ônibus escolar, em Medicilândia

Um motociclista, identificado como Paulo de Souza, de 51 anos, morreu na noite de terça-feira (27) ao colidir frontalmente com um ônibus escolar, na rodovia Transamazônica, município de Medicilândia, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, tudo ocorreu na BR-230, esquina da rua Victor Quesada Filho, no bairro Cacoal, quando a vítima tentou fazer uma ultrapassagem.

Segundo o que foi repassado por testemunhas, tudo ocorreu por volta de 19h30, quando Paulo trafegava pelo KM-105 norte. Ele tentou ultrapassar um caminhão, mas não percebeu que o ônibus vinha no sentido contrário. Ainda conforme os populares, a via fica muito movimentada no horário da noite, pois é trajeto utilizado por veículos de grande porte, carros de passeio, motocicletas e bicicletas.

Com o impacto entre os veículos e a gravidade das diversas fraturas, Paulo morreu na hora. Testemunhas ainda acionaram o Samu, mas quando os socorristas chegaram ao local somente constataram o óbito. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a frente do ônibus danificada e a moto completamente destruída. Apesar da seriedade do acidente, as pessoas que estavam no ônibus sofreram ferimentos leves.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o acionamento da área. As Polícias Civil e Científica também foram acionadas para realizar os levantamentos no local e a remoção do corpo da vítima. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal de Altamira, onde seriam realizados os exames cadavéricos.

Em nota, a PC informou que as investigações apontam que "o motociclista realizou uma ultrapassagem proibida, batendo no ônibus escolar". A polícia vai ouvir o condutor do ônibus e testemunhas. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações conduzidas pela delegacia de Medicilândia.