Motociclista invade contramão e morre atropelado por outro veiculo

O motociclista Ubirandir dos Anjos Lopes Gomes, 51 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão no bairro Brasília, por volta das 16h, desta terça-feira (12), na ilha de Outeiro, distrito de Belém. Segundo relatos, ele invadiu a contramão da rua da Balsa, colidiu com um caminhão-baú, de placa RBX0J06, caiu da motocicleta e morreu ao ser atropelado pelo caminhão, de placa QDP 7698, carregado de ripas de madeira.

A morte de Ubirandir foi confirmada pela Polícia Científica do Pará, que designou equipe para a perícia e a remoção do corpo. Curiosos tomaram boa parte do local do acidente na tentativa de ver o corpo da vítima embaixo do caminhão com a madeira.

Testemunha do ocurrido, Wlisses Sousa de Queiroz estava na garupa de Ubirandir e disse que, quando o motociclista entrou na contramão na rua da Balsa, o caminhão baú seguia no mesmo sentido da moto e abriu a porta quando os dois estavam ultrapassando-o. Nesse momento, segundo Wlisses, Ubirandir ainda tentou desviar, mas não teve tempo suficiente e foi jogado na direção do caminhão com a madeira, que acabou passando por cima dele.

À frente da viatura policial 2608, o Sargento PM Souza, da 1ª Companhia do 26º Batalhão PM, informou que ao chegar ao local do acidente já encontrou Ubirandir sem vida, vítima do atropelamento.

O militar disse, inclusive, que a guarnição que ele chefiava fez procuração da motocicleta, mas o veículo já não estava no local. De acordo com populares, familiares da vítima levaram a moto do lugar.

Populares também chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) mas, quando os socorristas chegaram, Ubirandir já estava morto. Até então, não há informações sobre a identidade dos dois motoristas dos caminhões envolvidos no acidente de trânsito.