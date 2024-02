Em Altamira, poste tomba no meio da rua e atinge motociclista grávida que passava pelo local

Uma mulher grávida que conduzia uma motocicleta foi atingida por um poste em Altamira, no sudoeste do Pará. O acidente ocorreu aproximadamente às 14h30 da sexta-feira (02), na Rua Acesso II, no bairro Jardim Independente II.

Após o acidente, testemunhas contaram aos agentes de trânsito do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) que o poste tombou no meio da via e atingiu a motociclista que estava passando pelo local naquele exato momento. A queda do poste também danificou outro veículo estacionado. Com o impacto da colisão, a vítima foi arremessada alguns metros à frente e ficou no solo.

Moradores das proximidades acionaram os Bombeiros, que prestaram os primeiros socorros à motociclista no local. Ela foi então levada para o Hospital Geral de Altamira (HGA) para receber cuidados médicos e avaliação. As circunstâncias que levaram à queda do poste serão investigadas. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e de seu bebê.

O poste permaneceu caído na via, com os cabos de alta voltagem espalhados. Equipes do Demutran e do Departamento de Iluminação Pública (DIP) compareceram ao local para lidar com a situação. Os agentes coordenaram o tráfego enquanto o poste e os cabos eram removidos. A motocicleta da vítima foi retirada do local por moradores da região.

A reportagem da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Demutran e com a prefeitura de Altamira e aguarda retorno.