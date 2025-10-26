Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento de Itaituba

Um motociclista ficou ferido em um acidente de trânsito registrado por volta das 5h30 de sábado (25), no município de Itaituba, na região sudoeste do Pará. O sinistro ocorreu na travessa João Pessoa, entre a Sexta e a Sétima Rua. O motociclista teria avançado a preferencial quando colidiu com o carro de aplicativo.

O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento da ocorrência. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional do Tapajós. Não havia informações sobre o estado de saúde do motociclista e nem sobre a sua identidade.

A Polícia Militar também esteve no local. A PM ajudou a controlar o trânsito e levantou as primeiras informações sobre o acidente. As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes.