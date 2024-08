Motociclista fica ferida após colidir contra porta de carro em Marabá neste sábado

Um acidente foi registrado na manhã deste sábado (10), na avenida Antônio Vilhena, no núcleo Velha Marabá, em Marabá, no sudeste paraense. As primeiras informações apontam que uma motociclista colidiu contra a porta de um carro, que foi aberta inesperadamente no momento em que a condutora da moto trafegava pela via. Com o impacto da batida, a vítima atingiu a cabeça na porta do veículo.

Após o acidente, a vítima ficou caída no chão, com sinais de forte sangramento. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e se dirigiu ao local para prestar os primeiros socorros e realizar os procedimentos necessários. Em seguida, a jovem foi encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá (HMM) para receber atendimento médico especializado.

A jovem estava acompanhada por uma pessoa na garupa da motocicleta. No entanto, até o momento, ainda não se tem informações atualizadas sobre o estado de saúde da condutora e da passageira. Ainda após os acidentes, a vítima ainda apresentava sinais de vida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caos à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.