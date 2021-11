Motociclista é preso após dirigir embriagado e atropelar criança de 7 anos, em Marabá

Um motociclista, identificado como Gilbeval dos Santos Martins, foi preso na última segunda-feira (22), após dirigir embriagado e atropelar uma criança de 7 anos, na avenida Vila Lobos, bairro da Paz, Núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. Com informações do Debate Carajás.

Por volta das 18h15, a Polícia Militar foi informada sobre um atropelamento. Em seguida, a PM se dirigiu até o local indicado, onde encontrou Maicon Alves Queiroz, o qual relatou que seu filho havia sido atropelado por Gilbeval, que conduzia uma motocicleta Honda CG 150 Fan Esi, de cor vermelha.

Após o acidente, a criança sofreu escoriações no rosto e teve o braço fraturado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou o menino para o Hospital Municipal de Marabá, onde recebeu os devidos tratamentos médicos e já se encontra em casa.

Ainda no local do acidente, estava Gilbeval, que apresentava claros sinais de embriaguez, devido à dificuldade para falar, o andar cambaleante e o cheiro de bebida alcoólica. Ele confessou ter bebido três latinhas de cerveja antes de dirigir.

Diante disso, o motociclista foi conduzido sem algemas à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, para que fossem tomadas as devidas providências.