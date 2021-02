Motociclista é atingido por carro e morre em Canaã dos Carajás

Segundo a Polícia Militar, em Canaã dos Carajás, no sudeste estadual, o motociclista, Enilvaldo Costa dos Santos, morreu na noite deste sábado (30), em acidente de trânsito, no bairro Cidade Nova, em Canaã dos Carajás. A vítima trafegava em um dos cruzamentos no bairro Cidade Nova, quando foi atingida por um carro, cuja motorista ficou ferida e foi levada para o Hospital Municipal. Ela não teve o nome divulgado.

O acidente aconteceu por volta das 22h30. Populares disseram aos policiais, conhecerem Enilvaldo Santos por causa do trabalho dele numa distribuidora de bebidas, com escritório no centro de Canaã dos Carajás.

A equipe de perícia do Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas removeu o corpo do motoqueiro para a necropsia, buscando encontrar o momento e a causa de sua morte. O órgão de trânsito municipal deve investigar as responsabilidades pela morte de Enivaldo, como resultado da colisão.