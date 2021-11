Motociclista é assassinado a tiros por dois homens em Redenção, no sul do Pará

Antônio Gonçalves de Brito, de 32 anos, morreu após ser alvo de diversos disparos de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira (3), em Redenção, no sul do Pará. A vítima conduzia uma motocicleta quando foi assassinada, na periferia da cidade, na rua Joaquim Nabuco, setor Aripuanã. Ele foi achado sem vida próximo ao veículo, em meio à vegetação da margem da rua, cercado de perfurações pelo corpo e ainda com o capacete de proteção na cabeça. As informações são do Correio de Carajás.

No local foram encontrados quatro estojos de arma calibre 380. Segundo relatos de testemunhas, Antônio foi abordado por dois homens. Um deles sacou a arma e atirou na vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não há informações se eles estavam em algum veículo ou a pé.

Segundo informações de uma guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, nada da vítima foi levado, o que pode indicar que foi um crime motivado por acerto de contas. Antônio tinha passagens pela polícia e seria usuário de drogas.

A vítima foi encontrada com um alicate, um isqueiro, uma faca grande, uma carteira vazia e R$2. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, que deve conduzir as investigações sobre o caso.