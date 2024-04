Motociclista colide em carro e morre após ser arremessado contra automóveis estacionados na Pedreira

Um homem, de identidade não revelada, morreu em um acidente de moto, na tarde desta quinta-feira (4), na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Antônio Baena e Curuzu, bairro da Pedreira, em Belém. Segundo a polícia, a vítima pilotava uma motocicleta e tinha acabado de sair de uma oficina. Uma câmera de segurança de um imóvel próximo registrou o momento em que o motociclista trafegava pela via e colidiu contra um carro, que manobrava no momento em que ele passava pelo local. Com o impacto, a vítima é arremessada entre outros dois automóveis estacionados.

A gravação mostra que, com a batida, os carros que estavam parados chegaram a se mexer por alguns metros. Além disso, pela filmagem é possível enxergar o automóvel em que a vítima colidiu se dirigindo para perto do canteiro central da Marquês. No entanto, a gravação não revela se o motorista foi embora do local do acidente enquanto o motociclista estava no chão.

Ainda conforme o relato das autoridades, o condutor da moto bateu a cabeça no chão e não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar foi acionada ao local do sinistro de trânsito. A área foi isolada para a Polícia Científica realizar a perícia do acidente e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil, que disse, por meio de nota, que o motorista do carro foi autuado por homicídio culposo. O suspeito permaneceu no local do acidente e foi conduzido pela polícia até a delegacia da Pedreira, que investiga o caso.