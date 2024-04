Atropelamento com morte é registrado na BR-316, em Marituba, nesta quinta-feira

Uma pessoa morreu atropelada, nesta quinta-feira (4), no município de Marituba, na região metropolitana de Belém. O acidente ocorreu na BR-316. A Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer o levantamento no local do atropelamento, que ocorreu no sentido Castanhal, no bairro Decouville.

A identidade da vítima não foi revelada e nem as circunstâncias com atropelamento com morte. A Polícia também se deslocou para o local do acidente. A Redação Integrada segue apurando mais detalhes sobre as circunstâncias do atropelamento.