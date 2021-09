Motociclista colide com traseira de caminhão e morre na Bernardo Sayão, no Guamá

Um acidente fatal foi registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado (4), na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, em Belém.

A vítima foi identificada como Marlon Nascimento, de 32 anos. Segundo as testemunhas que estavam no local, ele possivelmente estava alcoolizado e dirigia em alta velocidade, sem capacete, quando colidiu com a traseira de um caminhão de areia.

Com a força da batida, Marlon ficou caído ao chão e teve o rosto esmagado. A motocicleta dele ficou virada com as rodas para cima.

O veículo pesado envolvido no acidente presta serviços para uma empresa de material de construção e estava parado, de acordo com as testemunhas, esperando o horário de abertura do estabelecimento para entrar no estacionamento.

Um familiar de Marlon esteve no local após o acidente. O homem não quis se identificar, mas disse que a vítima “estava amanhecida na rua”.

“Ele trabalhava como entregador de aplicativo, mas no momento do acidente, com certeza, não estava fazendo entregas. Ele gostava de beber mesmo”, contou o homem, ao se retirar do local para avisar a mãe de Marlon, que ainda não estava sabendo do ocorrido.

O corpo de Marlon foi periciado e removido pelos profissionais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. O motorista do caminhão foi conduzido pela Polícia Militar para a delegacia de Polícia Civil. Na empresa, ninguém quis falar com a reportagem.