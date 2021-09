Motociclista avança sinal vermelho e morre ao colidir com caminhão

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta vitimou Jefferson Azevedo, de 32 anos, na madrugada desta quarta-feira (22), na PA-160, próximo ao bairro dos Minérios, em Parauapebas. O homem conduzia uma motocicleta Honda Pop e teria avançado o sinal vermelho, colidindo com o outro veículo. Uma pessoa estava na garupa da motocicleta e foi levada ao Hospital Municipal de Parauapebas, ainda com vida. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo o agente Ribeiro, do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), quando a viatura chegou ao local, o condutor ainda estava com vida, mas não resistiu até a chegada da unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O carona, no entanto, foi resgatado a tempo.

De acordo com a publicação do Correio de Carajás, o condutor do caminhão, identificado como João Robson Nascimento Ferreira Junior, chegou a prestar os primeiros socorros aos acidentados. Segundo ele, Jefferson ainda conversou com ele, mas apenas dizia que sua perna estava doendo muito.

João Robson conta que vinha sentido Canaã-Parauapebas, e ao passar pelo semáforo aberto, ainda com 18 segundos de luz verde, foi surpreendido pela moto, que cortou a sua frente em alta velocidade.

João Robson diz que estava a 45km/h no momento da colisão, e que ficou chocado ao perceber o acidente. Depois de prestar auxílio aos acidentados, ele foi até uma empresa que fica na beira da PA-160 pedir ajuda para entrar em contato com o Samu e o DMTT. Ele, que é motorista profissional há seis anos, também se colocou à disposição das autoridades para explicações.