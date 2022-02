Motociclista avança sinal vermelho com mulher e criança de colo na garupa; vídeo

Um motociclista foi flagrado, na tarde desta segunda-feira (7), avançando o sinal vermelho do semáforo localizado no cruzamento da avenida Romulo Maiorana com a travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco, em Belém. A cena, comum de ser presenciada na capital paraense, possui vários agravantes, mas o que chama atenção também é que, na garupa da motocicleta, o homem levava uma mulher com uma criança de colo.

Homem levava uma mulher com uma criança de colo (reprodução / redes sociais)

No momento em que a cena foi registrada, o fluxo de veículos estava bastante intenso no cruzamento. O motociclista se arrisca em meio a outras motos, carros e até ônibus.