Motociclista avança preferencial e morre após colidir contra carro em Itaituba

Um motociclista, de nome não revelado, morreu, na madrugada desta quarta-feira (4), após supostamente avançar a preferencial e causar um acidente que envolveu dois carros, no cruzamento da travessa Treze de Maio com a 10ª, no bairro Bela Vista, em Itaituba, sudoeste do Pará. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima realiza a manobra. As informações são do Portal Giro.

A Polícia Militar foi acionada ao caso e informada ​que uma pessoa estava jogada ao chão. Assim que chegaram no local da colisão, os militares identificaram os veículos envolvidos no episódio. Danilo Martins de Araújo dirigia um Fiat Strada de cor branca. Emanuel Silva Porto conduzia um Chevrolet Celta vermelho. E uma motocicleta Honda POP preta, a qual estava a vítima.

Emanuel contou que trafegava pela 13 de Maio quando percebeu a motocicleta à sua frente. Ele chegou a frear o veículo, mas o condutor do Fiat Strada, colidiu com a motocicleta, chocou-se contra uma calçada e, em seguida, contra o Celta de Emanuel.

Com o impacto da batida, Danilo Martins ficou com suspeita de fratura no braço e ferimentos pelo corpo. Por isso, ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). O estado de saúde atualizado não foi divulgado.

Já o motociclista morreu no local do acidente. As Polícia Científica e Civil realizaram os primeiros levantamentos. Por nota, a Polícia Civil informou que o acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta é investigado pela Seccional de Itaituba. “O condutor da moto morreu no local e o motorista de um dos carros foi conduzido ao hospital para receber atendimento médico. Perícias foram solicitadas para identificar as causas do acidente”, comunicou a PC.