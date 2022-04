Motocicletas roubadas em Manaus são recuperadas em Santarém

​​Duas motocicletas com registro de roubo na cidade de Manaus, no Amazonas, foram recuperadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Santarém, na região oeste do Pará, na última quarta-feira (6). A equipe foi acionada pela Polícia Militar, que solicitou apoio a fim de identificar os veículos com indícios de adulteração em seus sinais identificadores.

Foram analisadas uma motocicleta modelo Honda, de cor cinza, e uma motocicleta modelo Yamaha, de cor azul. Após verificação dos elementos identificadores dos veículos, a equipe localizou duas ocorrências de roubo registradas na cidade de Manaus, uma em 15 de fevereiro deste ano e a outra no último dia 28 de março.

Os condutores e os veículos foram apresentados à autoridade policial, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte, segundo o artigo 180 do Código Penal. Se comprovada a existência do crime, a pena pode chegar a quatro anos de reclusão, além do pagamento de multa.