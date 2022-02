Batalhão de Polícia Rodoviária recupera 18 motos roubadas em Baião, no Pará

Equipes da Polícia Militar recuperaram 18 motocicletas roubadas no município de Baião, no nordeste paraense. A operação foi realizada, na manhã de sábado (12), por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), unidade que integra o Comando de Policiamento Especializado (CPE), em conjunto com o 32º Batalhão (32° BPM), que faz parte do Comando de Policiamento Regional IX (CPR IX).

Eles abordaram, ao todo, os condutores de 79 motocicletas. Todos os veículos com registro de roubo ou furto foram apreendidos, retirados de circulação e encaminhados para a Delegacia de Polícia do município. Os condutores também foram levados para a unidade policial, para a realização dos procedimentos administrativos adequados.