Motoboy é morto a tiros durante latrocínio em Ananindeua

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (1), na passagem Jardim Brasil 2, no bairro do Levilandia, em Ananindeua.

A vítima seria motoboy e estaria prestando serviços naquela área, quando foi alvo dos criminosos, que conseguiram fugir. Equipes das polícias Civil, Militar e Científica do Pará estão no local do crime para os procedimentos cabíveis.