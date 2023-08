Corpo é encontrado amarrado e com marcas de tiros em Ananindeua

Amarrado e com marcas de tiros, o corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta terça-feira (29), na Estrada do Abacatal, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Policiais militares do 30º BPM estiveram no local e apuraram que a vítima, de identidade ainda desconhecida, foi baleada várias vezes.

Muitos dos disparos foram na cabeça da vítima. Tudo indica que o crime ocorreu durante a madrugada. O homicídio tem características de execução, portanto. Segundo as primeiras informações, um morador da área encontrou o corpo, por volta das 7 horas.

E a informação foi repassada ao Centro Integrado de Operações (Ciop). No local, havia cápsulas de pistola ponto 40, algumas delas não deflagradas. A Polícia Científica do Pará fez o levantamento na cena do crime, recolhendo evidências que, agora, vão ajudar nas investigações da Polícia Civil.

Até o momento não há informações sobre as circunstâncias do homicídio e nem sobre a provável motivação do crime. Policiais civis da Divisão de Homicídios também estiveram na cena do crime.