Moto roubada de professor durante latrocínio em Benevides é localizada

Após buscas, a Polícia Militar e Civil localizaram a motocicleta roubada durante o latrocínio que vitimou o professor Joe Robson da Silva, no bairro das Flores, na “Rua do Lixão”, no município de Benevides. O crime ocorreu no último sábado (9/11), por volta 19h, quando a vítima foi assassinada com facadas na barriga, tiros nas costas e pauladas. Segundo informado pela PC nesta quarta-feira (13/11), a moto já foi devolvida aos familiares de Joe. As buscas pelos envolvidos no latrocínio continuam.

“A vítima, identificada como Joe Robson Cruz da Silva, teve sua motocicleta roubada durante o crime. Posteriormente, o veículo foi localizado e restituído à família da vítima. Equipes da delegacia de Benevides trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime”, detalha a nota da PC.

Conforme informado pela PC, o caso foi registrado como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. “Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações conduzidas pela delegacia de Benevides”, destacou a PC.

O crime

O professor Joe Robson da Silva, da rede municipal de educação de Benevides, região metropolitana de Belém, foi assassinado com requintes de crueldade, na noite de 9 de novembro, por volta 19h, no bairro das Flores, em Benevides. Um amigo da vítima relatou para a reportagem que Joe foi morto com facadas na barriga, tiros nas costas e pauladas. Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC), informou que o caso foi registrado como latrocínio e que a motocicleta da vítima foi roubada.