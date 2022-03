Morte no centro de Belém: PM mata suspeito de roubo na avenida Nazaré nesta terça (22/03)

Um homem foi morto a tiros por policiais militares, na manhã desta terça-feira (22), no centro de Belém. Ele era suspeito de roubos na área e foi interceptado pelos policiais. Ainda sem identificação, ele tombou na esquina da avenida Nazaré com a travessa Rui Barbosa, por volta das 6h30.

O trânsito na travessa Rui Barbosa, próximo ao cruzamento com a a Nazaré, foi completamente interditado para o trabalho da Polícia Científica do Pará. É recomendável evitar o trecho por conta do trânsito que foi um pouco afetado.

Matéria em atualização.