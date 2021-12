Morte e possível crime de estupro são investigados pela polícia em Uruará

As autoridades de Uruará, no sudoeste paraense, se depararam com um caso intricado na tarde da última sexta-feira (24), envolvendo uma morte e um possível caso de estupro, que está sendo investigado. O corpo de Rafael Borges dos Santos, de 27 anos, foi achado sem vida em uma estrada de terra após a Polícia Militar ser acionada por moradores da comunidade "Travessão 190 Norte" para averiguar uma denúncia de possível estupro. Chegando ao local, a polícia percebeu que muitos detalhes ainda precisavam de esclarecimento e os casos tinham ligação entre si.

Pouco depois do meio-dia, a 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi informada sobre o suposto crime sexual, ficando sabendo que uma jovem havia sido estuprada. Na companhia da Polícia Civil, os militares encontraram a jovem ainda muito abalada, e ela passou informações desencontradas e incertas. Como ela seria a possível vítima de um estupro, a jovem foi atendida pelas autoridades.

Durante rondas pela região, os policiais encontraram o corpo de Rafael, morto com o que parecia ter sido um ferimento causado por um tiro de espingarda na nuca e, em seguida, localizou um outro rapaz, de 23 anos, que seria o principal suspeito de ter matado o jovem. Depois de ser ouvido, esse suspeito foi liberado, mas não foi divulgado o que ele disse em seu depoimento.

A Polícia Civil encaminhou a jovem que teria sido estuprada para ser submetida a exames, que podem ajudar a montar o quebra-cabeças sobre o que de fato ocorreu naquela véspera de Natal, e ela deve ser ouvida novamente em um outro momento. O corpo de Rafael foi encaminhado para o necrotério do Hospital de Uruará, e em seguida, à Unidade Regional de Altamira do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.